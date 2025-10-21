Россия
18:56, 21 октября 2025Россия

В России заявили о захотевших реванша внуках проигравших в Великой Отечественной

Депутат Соболев: Европа начала подготовку к войне с Россией задолго до СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Omar Marques / Getty Images

Внуки тех, кто проиграли 80 лет назад в Великой Отечественной войне, вероятно, захотели реванша. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев, чьи слова приводит News.ru.

«То поражение, которое было нанесено 80 лет назад и закончилось водружением нашего флага над Рейхстагом, может быть, психологически сказывается на сидящих у власти внуках этих людей. Они хотят реванша», — сказал парламентарий.

Депутат также заявил, что Европа начала подготовку к войне с Россией задолго до начала специальной военной операции (СВО). По его словам, страны Евросоюза разрабатывали проекты новых оборонных заводов, планы восстановления своих вооруженных сил, выделяли на это деньги.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что призвавший Запад перейти в «режим войны» министр обороны Швеции Пол Йонсон не знает, что такое война. По его словам, введение «режима войны» означает определенные последствия.

    Все новости