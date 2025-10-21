В Венгрии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

Власти Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине

Венгерский парламент продлил на полгода действие чрезвычайного положения в стране в связи с конфликтом на территории соседней Украины. В ходе голосования в поддержку соответствующего законопроекта выступили 127 депутатов, а против — 56, пишет ТАСС.

Режим ЧП в данном случае позволяет премьер-министру и правительству страны принимать некоторые решения ускоренным путем посредством указов и постановлений, а не на основе законов, требующих обсуждения.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение сроком на 180 дней в связи с событиями на Украине в мае 2022 года и с тех пор продлевало его шесть раз.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что призывы глав МИД стран Европейского союза направить Украине больше оружия и денег свидетельствуют о царящем в объединении военном психозе.

11 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов Евросоюза. По его словам, несколько недель назад в Копенгагене был представлен Брюссельский военный план.