Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:29, 21 октября 2025Мир

В Венгрии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

Власти Венгрии продлили чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Венгерский парламент продлил на полгода действие чрезвычайного положения в стране в связи с конфликтом на территории соседней Украины. В ходе голосования в поддержку соответствующего законопроекта выступили 127 депутатов, а против — 56, пишет ТАСС.

Режим ЧП в данном случае позволяет премьер-министру и правительству страны принимать некоторые решения ускоренным путем посредством указов и постановлений, а не на основе законов, требующих обсуждения.

Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение сроком на 180 дней в связи с событиями на Украине в мае 2022 года и с тех пор продлевало его шесть раз.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что призывы глав МИД стран Европейского союза направить Украине больше оружия и денег свидетельствуют о царящем в объединении военном психозе.

11 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о начале сбора подписей против военных планов Евросоюза. По его словам, несколько недель назад в Копенгагене был представлен Брюссельский военный план.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    В НАТО подтвердили встречу Рютте и Трампа

    В ЕК объяснили кредит для Украины под активы России

    В российском баре пожаловались на семидневный потоп

    Украинские дроны-камикадзе атаковали подстанцию в российском регионе

    В Венгрии продлили чрезвычайное положение из-за конфликта на Украине

    Рютте прибудет в Вашингтон с необъявленным визитом

    Названо число внесенных в базу «Миротворца» малолетних детей

    Трамп предложил открыть музеи в Вашингтоне

    Ущерб от ограбления Лувра подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости