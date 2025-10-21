Из жизни
12:14, 21 октября 2025Из жизни

В Японии медведь растерзал знаменитого рефери

В Японии медведь растерзал знаменитого рефери реслинга Тигра Кацуми
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sakura Murakami / Reuters

В Японии медведь растерзал знаменитого рефери, который многие годы судил матчи по реслингу. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Об исчезновении 60-летнего работника гостиницы на горячих источниках в префектуре Ивате стало известно утром 16 октября. В полицию обратился владелец отеля и заявил, что сотрудник, который чистил открытую купальню, куда-то пропал. При этом по купальне были разбросаны его вещи, включая тапочки и очки. На заборе отеля обнаружили шерсть животного и пятна крови.

Власти предположили, что на мужчину напал медведь и организовали поисковую операцию с участием охотников. Утром 17 октября растерзанные останки пропавшего нашли в лесу примерно в 50 метрах от гостиницы. Вскоре выяснилось, что жертвой зверя стал Кацуми Сасазаки — известный человек в мире японского реслинга. Он много лет работал рефери в разных промоушнах и был известен под прозвищем Тигр Кацуми. Перед тем, как устроиться в отель, он судил матчи в женском реслинге, а также подрабатывал водителем автобуса, который перевозил борцов между городами.

«Он был известным рефери и центральной фигурой во многих соревнованиях. У него был добрый характер, но к матчам он всегда подходил с особым настроем. Я слышал, что он вышел на пенсию и работает на горячих источниках. В голове не укладывается, как такое могло с ним случиться», — прокомментировал смерть Сасазаки Хидео Араи, который занимается организацией развлекательных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Японии медведи-людоеды идут на рекорд по количеству жертв за год. В октябре хищники растерзали трех человек за одну неделю.

