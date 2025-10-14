Медведи растерзали трех человек за одну неделю и пошли на рекорд

В Японии медведи убили трех человек за одну неделю

В Японии медведи-людоеды идут на рекорд по количеству жертв за год. Об этом сообщает The Japan Times.

Очередную жертву хищника — 70-летнего мужчину — нашли в префектуре Ивате 10 октября. Он пошел в лес по грибы один и пропал без вести. На его теле остались специфические раны, поэтому полиция предполагает, что на него напал медведь. Грибник стал третьим человеком за неделю, которого, предположительно, растерзали хищники.

Так, 8 октября в той же префектуре нашли пожилого мужчину без головы. Согласно предварительному расследованию, голову ему оторвал медведь. 4 октября в префектуре Нагано обнаружили 78-летнего мужчину с множественными следами когтей.

Если полиция официально признает, что во всех трех смертельных случаях виноваты медведи, 2025 год в Японии станет рекордным по количеству их жертв. Пока подтверждено шесть фатальных нападений медведей.

Ранее сообщалось, что в Японии медведь забрался в супермаркет в префектуре Гумма, покусал двух пожилых покупателей и сбежал. Мужчины получили легкие травмы, госпитализация понадобилась только одному из них.

