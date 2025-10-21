Силовые структуры
11:50, 21 октября 2025Силовые структуры

Владелец автосервиса похитил автомобиль у российского бойца

В Москве осудят мужчину, похитившего машину у бойца СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал Прокуратуры г. Москвы

В Москве осудят мужчину, похитившего машину у бойца СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он обвиняется по статье 160 («Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, обвиняемый занимался ремонтом автомобилей в своем автосервисе и в декабре 2022 года заключил устный договор с жителем столицы на оказание услуг по ремонту Subaru Forester, получив за это 170 тысяч рублей. После этого собственник автомобиля ушел на специальную военную операцию (СВО), где получил ранение, несовместимое с жизнью.

После проведения ремонта обвиняемый решил похитить вверенную ему машину. Он присвоил ее, распорядившись имуществом по своему усмотрению. Своими действиями он причинил наследникам материальный ущерб на сумму более 317 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что судебный пристав вывез россиянина для разговора и попал под уголовное дело.

