14:11, 21 октября 2025Ценности

Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото. Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Внешность американской актрисы Марсии Кросс на новых фото вызвала споры в сети. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

63-летнюю звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлели на улице в Лос-Анджелесе. Она предстала перед камерой в черной панаме, облегающем лонгсливе в тон, зеленой куртке и синих джинсах. Также артистка надела поясную сумку, угги и очки.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Не узнала ее», «Королева безвкусицы», «Самая некрасивая шляпа из всех когда-либо придуманных», «Выглядит намного старше своих лет», «Выглядит великолепно. Лучше, чем раньше», «Прекрасная», «Красивая женщина, победившая рак, и очень хорошая актриса», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в октябре внешность 50-летнего американского актера Брэдли Купера на премьере нового фильма вызвала споры в сети.

