Впервые в истории США ответственные за ядерный арсенал массово попали под сокращение

В США отправили в отпуск 1,4 тыс. служащих, ответственных за ядерный арсенал

В США на фоне частичной приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна) министерство энергетики оказалось вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 1,4 тысячи служащих Национального управления ядерной безопасности. Об этом заявил глава ведомства Крис Райт, передает ТАСС.

По словам министра, в том числе речь идет о сотрудниках, в зоне ответственности которых находятся вопросы модернизации американского ядерного арсенала. Как подчеркнул Райт, «такого раньше никогда не происходило».

Под сокращения попали около 80 процентов служащих управления. На текущий момент американской администрации удалось найти финансирование на оплату работы подрядчиков управления, которых порядка 100 тысяч. Однако есть нюанс — если, шатдаун не успеет закончиться до того, как средства иссякнут, то они тоже могут попасть под сокращение.

Ранее стало известно, что половина сотрудников службы внутренних доходов США ушла в отпуск из-за шатдауна. Из 74,3 тысячи работников сейчас продолжают выходить на службу около 39,9 тысячи (53,6 процента).