Половину сотрудников налоговой в США отправили в отпуск из-за шатдауна

Половина сотрудников службы внутренних доходов США ушла в отпуск из-за шатдауна

Служба внутренних доходов (IRS) США отправила почти половину сотрудников в отпуск из-за частичной приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом со ссылкой на документы ведомства сообщает «Коммерсантъ».

Из 74,3 тысячи сотрудников налоговой службы работать продолжают около 39,9 тысячи (53,6 процента). Прочие временно отправлены в отпуск.

Шатдаун в правительстве США случился 1 октября. Новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета, так как партии не смогли согласовать вопросы финансирования. Это привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций.

Трамп заявил, что из-за шатдауна сотни тысяч федеральных работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, административно-бюджетное управление продолжает работать с ведомствами над планами возможных сокращений. Сейчас решается вопрос насчет того, кого придется уволить, если шатдаун продолжится.

Бывший пресс-секретарь лидера демократического меньшинства в сенате Чак Шумер предположил, что приостановка работы правительства США (шатдаун) может затянуться на недели. Обе стороны увязли в противостоянии, и разговоры о компромиссе почти не ведутся, добавил он.

Ранее стало известно, что из-за шатдауна американские военные остались без зарплат. Их семьи военнослужащих обращаются за продовольственной помощью из-за финансовой нестабильности.