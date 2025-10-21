Минобороны: Беспилотники ВСУ атаковали Брянскую, Курскую и Орловскую области

Беспилотники ВСУ атаковали три российских региона. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Речь идет о Брянской, Курской и Орловской областях. Над каждой из них в промежуток с 8:00 до 12:00 мск было сбито по одному беспилотнику.

Речь идет о дронах самолетного типа, отметили в военном ведомстве. Каждый из таких беспилотников имеет большой радиус боевого применения и в зависимости от модификации способен нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

В ночь на 21 октября украинские войска выпустили по России более полусотни дронов. Больше половины из них было сбито над Ростовской областью. Местные власти сообщили о повреждениях нескольких домов, в том числе многоквартирных.