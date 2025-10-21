Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 21 октября 2025Россия

ВСУ сбросили на Россию умную бомбу

Минобороны: ВСУ сбросили на РФ управляемую авиабомбу, она была сбита в воздухе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

ВСУ сбросили на Россию умную бомбу. Об этом сообщило Минобороны в брифинге о ходе специальной военной операции.

Речь идет об управляемой авиационной бомбе, точного наименования которой не приводится.

Бомба была сбита дежурными средствами противовоздушной обороны. Кроме того, за минувшие сутки в зоне спецоперации было перехвачено 137 украинских беспилотников, добавили в министерстве.

Также российское военное ведомство сообщило о продолжении нанесения ударов по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости