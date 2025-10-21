Минобороны: ВСУ сбросили на РФ управляемую авиабомбу, она была сбита в воздухе

ВСУ сбросили на Россию умную бомбу. Об этом сообщило Минобороны в брифинге о ходе специальной военной операции.

Речь идет об управляемой авиационной бомбе, точного наименования которой не приводится.

Бомба была сбита дежурными средствами противовоздушной обороны. Кроме того, за минувшие сутки в зоне спецоперации было перехвачено 137 украинских беспилотников, добавили в министерстве.

Также российское военное ведомство сообщило о продолжении нанесения ударов по украинской энергетической и транспортной инфраструктуре.