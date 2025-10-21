Наука и техника
19:16, 21 октября 2025

Xiaomi создала смартфон с сабвуфером

Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K90 Pro Max с отдельным сабвуфером
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Хiaomi

Китайская компания Xiaomi анонсировала выход смартфона с сабвуфером. Тизер устройства опубликован в соцсети Weibo.

Новый гаджет получил название Redmi K90 Pro Max. Флагманская модель серии Redmi выделяется на фоне остальных смартфонов наличием продвинутой аудиосистемы. Стереосистема 2.1 имеет два суперлинейных динамика и один полноценный сабвуфер. Отмечается, что это первый аппарат, имеющий отдельный низкочастотный динамик.

Аудиосистему в смартфоне Redmi K90 Pro Max настроили специалисты американской компании Bose. В Xiaomi заверили пользователей, что она обеспечивает богатую детализацию, чистый вокал и насыщенные басы. В компании также рассказали, что сабвуфер создавали специально для этого телефона.

Судя по первым изображениям, динамики расположены в верхнем и нижнем торцах девайса. Низкочастотный динамик — сабвуфер — разместили на задней панели. Он находится на «островке» основной камеры. Характеристики и стоимость нового телефона Redmi не раскрываются — девайс представят 23 октября. Однако уже известно, что аппарат получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В конце октября журналисты издания XiaomiTime заметили, что корпорация Xiaomi создала прототип загадочного смартфона с одной камерой. Однако тайный аппарат так и не появился в продаже.

