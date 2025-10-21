Экономика
18:21, 21 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали безморозные ночи

Синоптик Леус: На этой неделе заморозков в Москве не ожидается
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Текущая неделя обещает москвичам безморозные ночи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Заморозков до 26 октября в столице не ожидается, заверил синоптик. В ночь на вторник, 21-е число, столбики термометров на московских метеостанциях держались выше нулевой отметки, хотя и приближались к нулю на севере Подмосковья. В Талдоме было зафиксировано плюс 0,3 градуса, а теплее всего ночью оказалось в Черустях — там температура составила 5,3 градуса тепла, выше, чем в самой Москве. На базовой столичной метеостанции минувшей ночью зарегистрировали 3,8 градуса тепла. В Тушино воздух остыл до плюс 3 градусов, а на Балчуге — 4,4 градуса.

Вторник, 21 октября, по оценкам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, станет для москвичей самым холодным днем осени. В среду и четверг воздух, по прогнозам метеоролога, прогреется до плюс 6-8 градусов, а к выходным температура может подняться до плюс 11 и даже плюс 13 градусов.

