Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 21 октября 2025Из жизни

Женщина забеременела в тюрьме через вентиляцию и была признана виновной

В США женщину, забеременевшую в тюрьме через вентиляцию, признали убийцей
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: kittirat roekburi / Shutterstock / Fotodom

В США признали виновной женщину, которая прославилась после того, как забеременела в тюрьме при помощи вентиляционной трубы между камерами. Об этом сообщает CBS News.

Дейзи Линк обвинялась в расправе над ее гражданским мужем и отцом ее детей Педро Химинеса, произошедшей в 2022 году. Женщина утверждала, что действовала в целях самозащиты. По ее словам, Химинес был очень ревнив. Однажды он выстрелил в нее, по ошибке приняв ее двоюродного брата за любовника. Через несколько дней у него случилась новая вспышка гнева. Линк хотела напугать Химинеса, выстрелила и случайно попала ему в ногу. Спасти его не удалось.

Присяжные обсуждали решение меньше двух часов и пришли к выводу, что Линк виновна. Приговор будет вынесен позднее.

В тюрьме Линк забеременела от 23-летнего Хоана Депаса — другого заключенного той же тюрьмы. Они сидели в разных камерах и никогда не встречались, но могли обмениваться небольшими предметами и общаться через вентиляционную шахту.

Материалы по теме:
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Вскоре между ними завязались романтические отношения. Депас очень хотел стать отцом, и Линк поддержала его в этом. Мужчина начал собирать свою сперму в пленку для пищевых продуктов и пять раз в день передавать возлюбленной. «Он как бы сворачивал ее на манер сигареты, прикреплял к леске, которая была у нас в вентиляции, а я вытаскивала ее. Я помещала ее в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя», — поделилась секретом Линк.

Ранее в Китае супруги оказались на грани развода после того, как у них неожиданно родился темнокожий ребенок. 30-летняя жительница Шанхая рассказала, что после рождения сына путем кесарева сечения, тон его кожи оказался очень темным.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Макроны" и "мерцы" могут предложить лишь русофобию». Глава российской разведки предупредил о подготовке Запада к войне с Россией

    Россияне стали меньше пить

    Женщина забеременела в тюрьме через вентиляцию и была признана виновной

    В Госдуме назвали последствие ограничения на аборты в регионах России

    Охранника детского лагеря отпустили после удара ножом по россиянину

    Алаудинов предупредил Украину о грозящей катастрофе

    Медведева показала фигуру в красном платье с откровенным вырезом

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Россиянин описал обнаженных девушек на пляже в Швеции фразой «загорают прямо на скалах»

    В России выросли продажи одного вида машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости