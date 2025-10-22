Бывший СССР
Белорусские пограничники нашли избитых беженцев на границе с Латвией

Избитые беженцы найдены на границе РБ и Латвии, один скончался
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Белорусские пограничники нашли у границы с Латвией избитых беженцев, один из которых скончался. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, передает Life.

Двое иностранцев рассказали, что они — граждане Эритреи. По их словам, в Латвии их задержали люди в форме, изъяли и разбили мобильные телефоны, после чего, затолкав в микроавтобус, избивали электрошокерами. Третий мужчина умер после избиений. После этого их доставили к границе и заставили идти в Белоруссию.

По данным Погранкомитета Белоруссии, с начала миграционного кризиса на белорусско-латвийской границе обнаружено уже 35 тел беженцев.

Ранее Латвия ввела платное пересечение границы из России и Белоруссии. Новый порядок предусматривает, что все транспортные средства, пересекающие восточную границу, должны будут заранее регистрироваться удаленно с помощью системы электронной очереди — аналогичной той, что уже действует в Эстонии и Литве.

