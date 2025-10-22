Спорт
Бывший одноклубник Овечкина рассказал об ожидающих россиянина шести банках пива в самолете

Алексей Гусев
Фото: Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Миннесота Уайлд» Николя Обе-Кубель, выступавший за «Вашингтон Кэпиталс», рассказал о питании капитана столичной команды Александра Овечкина в самолете. Интервью с канадцем опубликовано в аккаунте drettesultape в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бывшего одноклубника россиянина, форвард не садится в самолет без большого сэндвича из популярной сети фастфуда. «И еще, когда он садится на свое место, его на столе уже ждут шесть банок. Шесть банок чешского пива», — заявил Обе-Кубель.

Канадец добавил, что во время матчей Овечкин пьет колу на скамейке запасных. «Насколько быстро его настигнет ожирение после завершения карьеры? Я думаю, это уже началось», — отметил форвард.

В январе 2020 года игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвали Овечкина самым желанным собутыльником. Хоккеистов спросили, с кем они согласились бы выпить пива. Овечкин стал лидером — за него проголосовали 14 процентов опрошенных.

