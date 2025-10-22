Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
23:54, 22 октября 2025Спорт

Чемпионка России рассказала о сравнении себя с глистом

Чемпионка России Гайфутдинова: Спокойна, когда меня называют жирафом или глистом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чемпионка России по плаванию Алина Гайфутдинова рассказала о том, какие прозвища слышала в свой адрес. Ее цитирует Sport24.

По словам пловчихи, она часто слышит вопросы по поводу своего роста 190 сантиметров. «Про интерес к моему росту, наверное, уже привыкла, потому что я действительно одна из самых высоких девочек у нас в сборной. (...) У меня бывали случаи, когда я стою в магазине, покупаю продукты и слышу: "Какая у нее огромная нога"», — рассказала спортсменка.

Гайфутдинова добавила, что спокойно реагирует на комментарии о своем теле. «Когда называют "жираф", "глиста" — тоже спокойна. Это же шутки. Я привыкла, что мои ноги сравнивают с палочками и фломастерами», — добавила она.

20-летняя Гайфутдинова — обладательница Кубка России на дистанциях 50 и 100 метров на спине. Также она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил об отмене встречи с Путиным

    Трамп назвал покупателей оружия США

    Трамп заявил о готовности Путина к переговорам

    FIDE рассмотрит заявления российского гроссмейстера о смерти Народицкого

    На российском предприятии произошел еще один взрыв

    Трамп оценил влияние Си Цзиньпина на конфликт на Украине

    Рютте заявил об отсутствии мирного плана по Украине

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в едва заметном бюстгальтере

    Трамп заявил о стремлении Путина и Зеленского к миру

    Трамп высказался о новых санкциях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости