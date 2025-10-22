Дмитриев рассказал об отношении стран Запада к будущему саммиту Россия — США

Поджигатели войны сильно боятся саммита между главой России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Но в итоге диалог ради мира одержит верх, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх», — указал он.
Ранее Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.
До этого журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома рассказал, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приостановлена.
В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что удивился сообщениям западных источников о якобы переносе встречи Путина и Трампа. По его словам, западные СМИ известны своей нечистоплотностью.