Дмитриев рассказал об отношении стран Запада к будущему саммиту Россия — США

Глава РФПИ Дмитриев: Поджигатели войны сильно боятся саммита Россия — США

Поджигатели войны сильно боятся саммита между главой России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Но в итоге диалог ради мира одержит верх, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира одержит верх», — указал он.

Ранее Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.

До этого журналист NBC News Гаррет Хааке, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома рассказал, что подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште приостановлена.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров рассказал, что удивился сообщениям западных источников о якобы переносе встречи Путина и Трампа. По его словам, западные СМИ известны своей нечистоплотностью.

