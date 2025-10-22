Мир
18:40, 22 октября 2025Мир

Экс-президент Финляндии раскрыл детали разговора с Путиным о НАТО

Ниинисте: В 2022 Путин заявил, что членство Финляндии в НАТО будет ошибкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Саули Ниинистё

Саули Ниинистё. Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa via Reuters

В 2022 году президент России Владимир Путин заявил тогдашнему президенту Финляндии Саули Ниинисте, что вступление страны в НАТО будет ошибкой. Детали беседы Ниинисте с российским лидером приводит агентство Yle.

«Я думаю, что об этом тоже нужно было говорить откровенно. Поэтому я сказал, что Финляндия теперь вступает в НАТО», — сообщил экс-президент в книге «Все пути к безопасности».

По словам Ниинисте, Путин отреагировал «на удивление спокойно». При этом российский лидер ответил, что членство Финляндии в Североатлантическом альянсе станет ошибкой.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Россия продолжит представлять угрозу для НАТО после окончания украинского конфликта.

