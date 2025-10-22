Соскин: Лидеры стран ЕС пытаются выставить Зеленского миротворцем

Лидеры стран Европы пытаются выставить Владимира Зеленского миротворцем и помешать возможной встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. С таким мнением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Вот сказали ведь тебе (Зеленский. — прим. "Ленты.ру"), что, мол, приезжай в Москву, поговорим и обсудим все, что нужно, а он отказался. Трамп ему в Белом доме повторил, а он снова отказался», — отметил эксперт.

Теперь европейцы «за уши его тащат, чтобы не терять такой ценный актив», добавил Соскин, говоря о Зеленском.

Украина вопреки радужным посылам в заявлении ЕС уже давно находится в глубоком кризисе. Ей важно получить необходимую передышку, чтобы европейские партнеры смогли помочь Киеву, добавил Соскин.

Ранее экс-советник Кучмы пришел к выводу, что в скором времени Соединенные Штаты начнут избавляться от украинского лидера Владимира Зеленского. Также Соскин пришел к выводу, что прошедшая в Вашингтоне последняя встреча с хозяином Белого дома оказалась провальной для Зеленского.

Также Соскин предположил, что Дональд Трамп может использовать лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова как рычаг давления на президента Украины.