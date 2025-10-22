Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:53, 22 октября 2025Бывший СССР

Экс-советник Кучмы рассказал о новом плане ЕС насчет Украины

Соскин: Лидеры стран ЕС пытаются выставить Зеленского миротворцем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Li Rui / XinHua / Global Look Press

Лидеры стран Европы пытаются выставить Владимира Зеленского миротворцем и помешать возможной встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. С таким мнением выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Вот сказали ведь тебе (Зеленский. — прим. "Ленты.ру"), что, мол, приезжай в Москву, поговорим и обсудим все, что нужно, а он отказался. Трамп ему в Белом доме повторил, а он снова отказался», — отметил эксперт.

Теперь европейцы «за уши его тащат, чтобы не терять такой ценный актив», добавил Соскин, говоря о Зеленском.

Украина вопреки радужным посылам в заявлении ЕС уже давно находится в глубоком кризисе. Ей важно получить необходимую передышку, чтобы европейские партнеры смогли помочь Киеву, добавил Соскин.

Ранее экс-советник Кучмы пришел к выводу, что в скором времени Соединенные Штаты начнут избавляться от украинского лидера Владимира Зеленского. Также Соскин пришел к выводу, что прошедшая в Вашингтоне последняя встреча с хозяином Белого дома оказалась провальной для Зеленского.

Также Соскин предположил, что Дональд Трамп может использовать лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова как рычаг давления на президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    Экс-советник Кучмы рассказал о новом плане ЕС насчет Украины

    В российском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

    Трамп посетит Японию

    По базе подготовки иностранных наемников ВСУ нанесли комбинированный удар

    Сальдо назвал одно условие для проведения честных выборов на Украине

    Россияне стали чаще попадаться на одну уловку мошенников

    В России разработали дрон-перехватчик для уничтожения беспилотников ВСУ

    Вильфанд заявил, что температура выше нормы ожидается в Москве в ближайшие дни

    Борт премьера Австралии аварийно посадили в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости