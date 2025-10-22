Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 22 октября 2025Россия

Фура протаранила газовую трубу в российском регионе, загорелась и попала на видео

В Нижегородской области фура протаранила газовую трубу и попала на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Нижегородской области фура протаранила газовую трубу, загорелась и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, как большегруз едет по дороге. Затем среди темноты происходит вспышка, машина загорается.

По предварительным данным, водителю удалось выпрыгнуть из кабины. Очевидцы рассказали, что грузовик свернул на обочину из-за пешехода, который переходил дорогу.

В этот же день два грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись в Московской области. Авария произошла около 12:20 по московскому времени на Домодедовском шоссе в районе поворота на деревню Крюково.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

    Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

    Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

    Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости