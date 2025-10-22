Фура протаранила газовую трубу в российском регионе, загорелась и попала на видео

В Нижегородской области фура протаранила газовую трубу, загорелась и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, как большегруз едет по дороге. Затем среди темноты происходит вспышка, машина загорается.

По предварительным данным, водителю удалось выпрыгнуть из кабины. Очевидцы рассказали, что грузовик свернул на обочину из-за пешехода, который переходил дорогу.

В этот же день два грузовика и семь легковых автомобилей столкнулись в Московской области. Авария произошла около 12:20 по московскому времени на Домодедовском шоссе в районе поворота на деревню Крюково.