Генсек НАТО раскрыл сумму поставок американского оружия Украине

Рютте: Украина получила оружие на два миллиарда долларов за счет Европы

Украина уже получила американское вооружение примерно на два миллиарда долларов за счет средств европейских союзников. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Что касается Украины, то президент [США Дональд Трамп] решил снова отправить оружие на Украину, но оплаченное за счет союзников. Мы очень усердно работаем над этим проектом. [Оружие] первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину, оружие было оплачено их союзниками», — сказал генсек НАТО.

Ранее власти Европейского союза предложили закупать у США оружие для Украины за счет кредита на 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными российскими активами. «Большая часть этого кредита будет использована на закупку оружия, а также на поддержку оборонной промышленности Украины и Европы», — сказано в сообщении.

В июле Трамп рассказал о договоренности продавать американское оружие европейским союзникам, которые смогут передавать его на Украину.

