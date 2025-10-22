Изменение позиции Трампа по встрече с Путиным объяснили

Меркурис: Трамп сомневается в встрече с Путиным из-за разногласий советников

Отсутствие единой позиции по переговорам с Россией среди членов администрации президента США Дональда Трампа мешает его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, глава Белого дома понимает, что положение Украины оставляет желать лучшего, а политик не привык вкладываться в убыточные проекты.

Ранее сообщалось, что американский лидер в ходе встречи с Зеленским в Белом доме настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине.

