Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 22 октября 2025Мир

Изменение позиции Трампа по встрече с Путиным объяснили

Меркурис: Трамп сомневается в встрече с Путиным из-за разногласий советников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: РИА Новости

Отсутствие единой позиции по переговорам с Россией среди членов администрации президента США Дональда Трампа мешает его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, глава Белого дома понимает, что положение Украины оставляет желать лучшего, а политик не привык вкладываться в убыточные проекты.

Ранее сообщалось, что американский лидер в ходе встречи с Зеленским в Белом доме настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не хотелось бы терять время». Трамп высказался о возможной встрече с Путиным. Он пообещал принять решение за два дня

    В Киеве седьмой раз за ночь прозвучали взрывы

    В Пхеньяне провели акцию памяти в честь подвига солдат КНДР в Курской области

    Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

    В Белом доме заявили о проведении встречи Путина и Трампа

    Названо условие согласия России на перемирие

    Банки в России снова начали повышать ставки по вкладам

    Расходы россиян на кофе подсчитали

    Последствия удара ВСУ по Дагестану сняли на видео

    Дело о покушении на Владимира Соловьева начали рассматривать заново из-за судьи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости