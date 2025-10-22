Культура
Мать звезды Netflix родила его в 11 лет от своего же родственника-насильника

Террелл Картер заявил, что мать родила его в 11 лет от родственника-насильника
Андрей Шеньшаков

Фото: Paras Griffin / Getty Images for Netflix

Актер Террелл Картер, известный по участию в проектах стриминг-сервиса Netflix, заявил, что мать родила его в 11 лет. Его слова передает издание Daily Mail.

Картер сообщил, его мать растлил 26-летний родственник, когда девочке было всего 11 лет. Еще в детстве она получила инвалидность и страдала от серьезных проблем со здоровьем, при рождении у нее была ампутирована нога. Родственники считали, что она не способна забеременеть из-за проблем с развитием органов. А уже в период вынашивания ребенка посчитали, что изменения во внешности подростка связаны с опухолями и приемом сильнодействующих медикаментов.

Также Террелл признался, что примерно в пять лет он осознал, что превосходит мать по умственному развитию, так как она была «отсталой». Свою историю он считает примером для людей из неблагополучных семей, чтобы им было легче открыться и рассказать о своих проблемах окружающим и близким.

Актер наиболее известен по ролям в проектах «Империя», «Стрелок», «Красота в темных тонах», которые были хитами Netflix.

Ранее стало известно, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выступил за отмену стриминговой платформы Netflix, которая наносит ущерб психическому здоровью детей своей политикой в отношении трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено)

