Медсестра увидела смерть с косой у кровати пациента

Медсестра из США рассказала о встрече со смертью у кровати пациента

В США медсестра столкнулась с пугающим видением у кровати тяжело больного пациента. Об этом в своем YouTube-канале рассказала врач Андреа О'Коннор.

Женщина работала в больнице в ночную смену и, по ее словам, буквально застыла на месте, когда у кровати умирающего пациента увидела темную фигуру в черном одеянии высотой около двух метров. По ее словам, мрачная тень, похожая на смерть с косой, появилась в палате как минимум дважды во время ее обхода. Мужчина при этом проявлял сильное беспокойство. «Его проверяли каждые 15 минут, потому что он был очень напуган... и внезапно его тревога и страх стали нарастать», — пересказала историю О'Коннор.

Доктор О'Коннор, собирающая необъяснимые истории из больниц по всему миру, призналась: «Я никогда не сталкивалась ни с чем подобным». При этом она отметила, что склонна верить рассказу медсестры, добавив: «Клянусь, мы видим в здравоохранении вещи, которые просто невозможно объяснить».

В комментариях под видео зрители, в том числе работающие в медицине, делились схожими историями. Одна из пользовательниц, представившаяся медсестрой отделения интенсивной терапии, написала: «Я видела много подобного в своей карьере. Я с наибольшей вероятностью поверю всему, что расскажут медсестра, врач и так далее. Наша профессия — одна из немногих, которая позволяет получить такой опыт».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. «Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — вспомнила она.