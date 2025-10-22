Медведь набросился на бегуна и переломил ему кости надвое

В лесах в районе японского города Мёко на бегуна напали два гималайских медведя. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел в начале октября. 32-летний новозеландец Билли Халлоран наткнулся на зверей, когда совершал пробежку за городом. Он попытался отступить и поднял крик в надежде, что это напугает медведей.

Медведи не испугались. Один из них бросился на Халлорана. Тот поднял руку, чтобы защитить лицо, и зубы хищника сомкнулись на руке, мгновенно переломив кости надвое.

Затем зверь ненадолго переключился на его ногу, а затем ретировался. Когда медведи ушли, истекающий кровью Халлоран позвонил жене и попросил приехать за ним. Его благополучно госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 75-летний житель провинции Прачинбури наткнулся у реки на агрессивного гималайского медведя и сумел отбиться от него.