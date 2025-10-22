Силовые структуры
Силовые структуры
Молодые люди в масках насмерть забили мужчину в Москве

В Москве 2 неизвестных в масках и на электровелосипедах убили мужчину в драке
В Москве двое неизвестных в масках и на электровелосипедах расправились с мужчиной. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным канала, все произошло во дворе дома на улице Уткина на Соколиной горе вечером 21 октября. Злоумышленники забили насмерть пострадавшего.

Их вычислили и задержали. Фигурантами оказались молодые люди 2003 и 2005 года рождения. По данным правоохранителей, они напали на потерпевшего из-за давнего конфликта.

