Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:33, 22 октября 2025Наука и техника

На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

На Украине заметили двухмоторную машину разминирования ScanJack 3500
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Повёрнутые на войне 🇷🇺»

Редкую машину разминирования шведского производства заметили на Украине. На фотографии 14-метрового «монстра» ScanJack 3500 с двумя моторами обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

На снимках показана работа машины 47-й отдельной инженерной бригады ВСУ. В 2023 году Киев получил один ScanJack от минобороны Нидерландов, а в 2024-м еще одну единицу передала Швеция.

Инженерную машину весом около 40 тонн построили на базе финской лесозаготовительной машины, в основе которой лежит американский форвардер John Deere 1710D. Четырехосный ScanJack 3500 получил два двигателя — агрегат мощностью 215 лошадиных сил обеспечивает движение машины, а 571-сильный мотор вращает валы минного трала с молотками на цепях.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

ScanJack 3500 предназначен для нейтрализации противотанковых и противопехотных мин на глубине до 40 сантиметров. Считается, что машина способна расчистить до трех гектаров в день.

Ранее в октябре командир бронированной машины разминирования БМР-3М «Вепрь» группировки российских войск «Север» рассказал, что она способна выдержать подрыв шести противотанковых мин ТМ-62.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

    Раскрыто отношение Пригожина к заключенным

    Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

    Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

    На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

    Захарова назвала пригрозившего взорвать «Дружбу» главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским»

    В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости