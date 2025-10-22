На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

На Украине заметили двухмоторную машину разминирования ScanJack 3500

Редкую машину разминирования шведского производства заметили на Украине. На фотографии 14-метрового «монстра» ScanJack 3500 с двумя моторами обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

На снимках показана работа машины 47-й отдельной инженерной бригады ВСУ. В 2023 году Киев получил один ScanJack от минобороны Нидерландов, а в 2024-м еще одну единицу передала Швеция.

Инженерную машину весом около 40 тонн построили на базе финской лесозаготовительной машины, в основе которой лежит американский форвардер John Deere 1710D. Четырехосный ScanJack 3500 получил два двигателя — агрегат мощностью 215 лошадиных сил обеспечивает движение машины, а 571-сильный мотор вращает валы минного трала с молотками на цепях.

ScanJack 3500 предназначен для нейтрализации противотанковых и противопехотных мин на глубине до 40 сантиметров. Считается, что машина способна расчистить до трех гектаров в день.

Ранее в октябре командир бронированной машины разминирования БМР-3М «Вепрь» группировки российских войск «Север» рассказал, что она способна выдержать подрыв шести противотанковых мин ТМ-62.