Назван простой способ определить состояние здоровья человека за минуту

Пульмонолог Хосе: Взрослый человек может встать со стула 40 раз в минуту

Пульмонолог Рикардо Хосе назвал простой способ определить состояние здоровье человека при помощи стула. Тест «сидя-стоя», который займет всего одну минуту, он описал в беседе с Metro.

По словам врача, подсчет того, сколько раз взрослый человек сможет сесть и встать за минуту, демонстрирует эффективность работы легких, сердечно-сосудистой системы и скелетных мышц. Чтобы выполнить тест, нужно поставить стул спинкой к стене, чтобы он не передвигался. Затем необходимо сесть на стул, поставить ступни на пол. «Положите руки на бедра, скрестите их на груди или опустите по бокам. Установите таймер на одну минуту, и убедитесь, что вы его видите. В качестве альтернативы попросите кого-нибудь другого засечь время», — расскзаал Хосе.

Затем, по его словам, нужно встать со стула без помощи рук, затем снова сесть. Это считается одним переходом из положения сидя в положение стоя. «Продолжайте приподниматься и опускаться на стуле столько раз, сколько сможете, пока не истечет минутный таймер, и подсчитывайте, сколько раз вы это сделали», — рассказывает врач.

Пульмонолог добавляет, что здоровые взрослые в возрасте до 40 лет выполняют не менее 40 вставаний со стула за минуту. С возрастом показатели снижаются, люди среднего возраста справляются примерно с 30-40 вставаниями, а люди старше 70 лет — с 20-30.

Врач отметил, что не стоит проходить тест, если человек чувствует усталость, переутомление, головокружение или тошноту, болеет простудой, испытывает необычные боли в суставах или мышцах или находится под воздействием наркотиков или алкоголя.

