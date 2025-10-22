Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:16, 22 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Названы последствия ударов по энергетике Украины для ВСУ

Полковник Матвийчук заявил об уроне для ВСУ из-за ударов России по энергетике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Россия приступила к целенаправленному уничтожению украинской энергетики, потому что она влияет на снабжение армии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Энергетика — это основное, что движет армию, Вооруженные силы Украины (ВСУ). Военно-промышленный комплекс (ВПК) должен питаться электричеством, дизелем, соляркой. Мощности необходимы и для ТЭЦ, и для других объектов», — сказал Матвийчук.

Удары России по энергетике, по словам военного, дестабилизируют и ВПК, и снабжение армии техникой, вооружениями, затрудняют логистику в зоне боевых действий. Именно по этой причине, как он считает, одна из главных задач российских военных — удары по энергообъектам.

«Гражданская инфраструктура должна работать как единая система, чтобы обеспечивать страну всем необходимым. Это сложный комплекс, завязанный на энергетике. Поэтому мы приступили к целенаправленному уничтожению энергосистемы Украины», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удару также подверглась Днепрогэс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял участие в тренировке стратегических ядерных сил

    В России поддержали озвученный в Финляндии призыв по вопросу Украины

    Врач раскрыл способ замедлить развитие деменции

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в десятки миллионов рублей

    Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

    Сикорского предупредили о риске из-за угрозы посадить самолет Путина

    В России захотели усложнить отключение коммунальных услуг неплательщикам

    Слова Трампа о скором завершении еще одного конфликта объяснили

    Украина бросила против российских войск силы спецопераций ГУР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости