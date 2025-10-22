Названы самые выгодные направления для семейного отдыха в России в ноябре

Кабардинка вошла в список направлений для выгодного семейного отдыха в ноябре

Представители сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления для семейного отдыха в России в ноябре 2025 года. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в список вошел курорт Кабардинка в Краснодарском крае — средняя стоимость ночи там снизилась на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 7,2 тысячи рублей. Кроме того, в рейтинге оказались Казань (минус 22 процента по сравнению с 2024 годом; 7,8 тысячи рублей за ночь) и Новороссийск (минус 30 процентов; 4,8 тысячи рублей).

Аналитики также составили топ-10 регионов для «семейных» туристов в ноябре. В него включили Тюменскую, Кемеровскую, Мурманскую, Ростовскую, Свердловскую, Вологодскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Калининградскую и Смоленскую области.

Ранее россиянам назвали способ продлить праздники в ноябре. Для этого нужно взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число.