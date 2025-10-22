Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:12, 22 октября 2025Моя страна

Названы самые выгодные направления для семейного отдыха в России в ноябре

Кабардинка вошла в список направлений для выгодного семейного отдыха в ноябре
Алина Черненко

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представители сервиса «Яндекс Путешествия» назвали самые выгодные направления для семейного отдыха в России в ноябре 2025 года. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в список вошел курорт Кабардинка в Краснодарском крае — средняя стоимость ночи там снизилась на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 7,2 тысячи рублей. Кроме того, в рейтинге оказались Казань (минус 22 процента по сравнению с 2024 годом; 7,8 тысячи рублей за ночь) и Новороссийск (минус 30 процентов; 4,8 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025
Куда поехать в ноябре 2025 года: 15 лучших направлений в России и за границей
Куда поехать в ноябре 2025 года:15 лучших направлений в России и за границей
26 сентября 2025

Аналитики также составили топ-10 регионов для «семейных» туристов в ноябре. В него включили Тюменскую, Кемеровскую, Мурманскую, Ростовскую, Свердловскую, Вологодскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Калининградскую и Смоленскую области.

Ранее россиянам назвали способ продлить праздники в ноябре. Для этого нужно взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Снятие санкций и возвращение активов. Европа и Украина смягчили требования к России в ожидании встречи Путина и Трампа

    В одной стране Европы нашли необычный способ снимать стресс

    Раскрыто отношение Пригожина к заключенным

    Российские ученые реконструировали шапку возрастом 4000 лет

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Москвичам пообещали аномально теплый ноябрь

    Стилист Ким Кардашьян высмеял ее скрывающую лицо маску на гала-вечере

    На Украине заметили 14-метрового «монстра» для разминирования

    Захарова назвала пригрозившего взорвать «Дружбу» главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским»

    В МИД России назвали риски ядерной эскалации с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости