Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:28, 22 октября 2025Моя страна

Один российский регион стал привлекать иностранных туристов

Ставропольский край стал привлекать иностранных туристов
Екатерина Ештокина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Один российский регион стал привлекать иностранных туристов. Соответствующую информацию приводит портал «Это Кавказ».

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов рассказал, что интерес повысился к курортам Ставропольского края. «Мы видим интерес от иностранцев — это и Армения, и Казахстан. Есть значительный интерес у Китая и арабских стран. Четыре крупных туристических оператора у нас стоят в реестре по безвизовой работе с Китаем и Ираном», — уточнил он.

Материалы по теме:
«Невероятно дешево в сравнении с Европой» Все о Сербии: правда ли там так любят русских и что нужно знать перед поездкой
«Невероятно дешево в сравнении с Европой»Все о Сербии: правда ли там так любят русских и что нужно знать перед поездкой
31 августа 2023
Бархатный сезон в России 2023. Самые популярные курортные направления
Бархатный сезон в России 2023.Самые популярные курортные направления
4 сентября 2023

В то же время эксперт подчеркнул, что туристический потенциал упомянутого региона еще предстоит раскрыть. «Здесь должна быть работа всей отрасли: должны быть и переведенные меню в ресторанах, и обслуживающий персонал должен владеть не только русским языком, но желательно и иностранным, не только английским», — высказался он.

В апреле Ставрополье признали лучшим регионом для санаторного туризма. Данная территория заняла первое место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма» на IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    Россиянам назвали размер компенсации за переполненный мусоропровод

    В российском регионе рассказали о первом случае гнездования белых аистов

    Клиентов российского пенсионного фонда лишили «Достойного будущего»

    МИД Латвии запретит самолету Путина лететь над страной на встречу с Трампом

    Европейская авиакомпания отменила рейсы из-за неправильной уборки сидений

    В РФС назвали препятствие для возвращения российских футболистов на международные турниры

    Россиян предупредили о последствиях употребления воды из чайника с накипью

    Трамп решил перестроить Белый дом ради бального зала. Зачем ему это надо и какие недостатки уже нашли в проекте?

    Названы преимущества минозащищенного «Феникса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости