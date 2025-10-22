Ставропольский край стал привлекать иностранных туристов

Один российский регион стал привлекать иностранных туристов. Соответствующую информацию приводит портал «Это Кавказ».

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов рассказал, что интерес повысился к курортам Ставропольского края. «Мы видим интерес от иностранцев — это и Армения, и Казахстан. Есть значительный интерес у Китая и арабских стран. Четыре крупных туристических оператора у нас стоят в реестре по безвизовой работе с Китаем и Ираном», — уточнил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что туристический потенциал упомянутого региона еще предстоит раскрыть. «Здесь должна быть работа всей отрасли: должны быть и переведенные меню в ресторанах, и обслуживающий персонал должен владеть не только русским языком, но желательно и иностранным, не только английским», — высказался он.

В апреле Ставрополье признали лучшим регионом для санаторного туризма. Данная территория заняла первое место в номинации «Регион санаторного и оздоровительного туризма» на IV Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства».