Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 22 октября 2025Мир

Сийярто рассказал об успехах Орбана в сотрудничестве с лидерами мировых держав

Сийярто: Орбан сохранил цивилизованное сотрудничество с лидерами мировых держав
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить цивилизованное сотрудничество с лидерами крупнейших мировых держав, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался об успехах лидера Венгрии. «Западу трудно "переварить", что Орбан — единственный из европейских политиков, кто сумел сохранить "нормальное, культурное, цивилизованное сотрудничество" с лидерами крупнейших мировых держав», — подчеркнул премьер.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил о разговоре президента РФ Владимира Путина и Орбана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    В российском городе прогремели взрывы

    Медведева раскрыла подробности предстоящей серьезной операции

    В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

    Стали известны подробности взрыва в Ставрополе

    Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

    Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

    Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

    Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

    50-летняя Сара Полсон с голой грудью вышла на публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости