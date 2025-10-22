Из жизни
14:13, 22 октября 2025Из жизни

Отец Илона Маска посоветует ему посетить Казань

Отец Илона Маска Эррол Маск признался, что его впечатлила Казань
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Esa Alexander / Reuters

Эррола Маска, отца Илона Маска, приятно впечатлила поездка в Казань. Об этом он сам заявил во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана

По словам Маска-старшего, ему настолько понравилось в столице Татарстана, что он обязательно посоветует своим сыновьям посетить ее в будущем.

«Казань меня приятно удивила. Красивое место. Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера», — признался он. Больше всего, как отмечает Эррол Маск, его поразило качество городского планирования.

Южноафриканский предприниматель, торговец драгоценными камнями Эррол Маск прилетел в столицу Татарстана, чтобы посетить расположенный рядом IT-город Иннополис.

Ранее сообщалось, что по приезде в Казань Эррола Маска встретили девушки в национальных костюмах. Они угостили его чак-чаком.

