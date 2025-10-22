Россия
Озвучены новые подробности о поисках бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Семью Усольцевых, бесследно исчезнувшую в тайге в Красноярском крае, не нашли в охотничьих домиках в ходе поисков. Такие новые подробности о спасательной операции озвучил Telegram-канал Shot.

Как пишет российское издание, волонтеры обошли и проверили все зимовья охотников и дома под сдачу, однако нигде следов мужчины, женщины и пятилетней девочки найдено не было.

По одной из версий, Усольцевы стали жертвами несчастного случая. Шансов на то, что россиянам удалось выжить, практически не осталось.

Продержаться 24 дня в горах, где температура уже опускается до минус 15 градусов и идет снег, без укрытия невозможно. Волонтеры еще допускают, что Усольцевы спрятались в пещере и смогли придумать, как греться, утверждает Shot.

До этого туристический гид в Красноярском крае Алексей Исиченко связал место бесследного исчезновения семьи в тайге с падением метеорита. Эксперт указал, что одной из достопримечательностей района, где пропали Усольцевы, является расположенное на горе Алат озеро Атласное — туда часто ходят с палатками туристы. По мнению Исиченко, притягивающее людей озеро может иметь метеоритное происхождение.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью отправились в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в конце сентября и не вернулись. Поисковики предположили, что на семью могли напасть дикие звери.

