07:02, 22 октября 2025

Парам назвали три убивающие сексуальное влечение ошибки

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ольга Василенко заявила, что три ошибки убивают сексуальное влечение в паре. Их она раскрыла в своем Telegram-канале.

Первой ошибкой, по словам Василенко, является ожидание настроения или спонтанного желания. «Сексуальное желание не приходит само, особенно когда вы часто рядом друг с другом и не успеваете телесно соскучиться. Не ждите вдохновения и щекотки в животе. Действуйте сами и разжигайте желание в процессе», — пояснила она.

Второй ошибкой специалистка назвала отсутствие разговоров о сексе. Так, партнеры могут регулярно беседовать о работе, детях и бытовых делах, но практически никогда не рассказывают друг другу о своих желаниях в постели, из-за чего секс становится однообразным, поэтому желание заниматься им исчезает, написала она.

Также, как отметила Василенко, на влечение негативно влияет отсутствие времени на секс. «Вам кажется, что вы много времени проводите друг с другом. Но так ли это? Завтрак и ужин в телефонах, просмотр фильмов — это не время вместе. Задумайтесь, а у вас вообще есть время на секс? А когда в последний раз вы были на настоящем свидании?» — заключила она.

Ранее сексолог Джиджи Энгл рассказала, почему возникает желание рыдать после секса. Она объяснила, что это симптом посткоитальной дисфории.

