23:37, 22 октября 2025Экономика

Пашинян заявил о невозможности производить коньяк в Армении

Пашинян заявил о невозможности производить коньяк и шампанское в Армении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране невозможно производить коньяк. Его слова приводит ТАСС.

Пашинян подчеркнул, что наличие продукции, не соответствующей стандартам, является рычагом ограничения суверенитета страны. В ходе правительственного часа в парламенте страны он рассказал, что обсуждал на встрече с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе экономику.

Премьер подчеркнул, что стороны договорились бороться с коррупционными схемами. Пашинян добавил, что отсутствие стандартов в экономике создает проблемы.

«Неужели нам придется выбирать между нашей независимостью и водкой цвета чая, которая называется коньяком? <...> Коньяк невозможно производить в Армении, как и "Джермук" невозможно производить в Дилижане. Шампанское невозможно производить в Армении», — сказал он.

