Похожий на гранату предмет нашли у торгового центра в Москве

Похожий на гранату предмет нашли у торгового центра на западе Москвы

Похожий на гранату предмет нашли у торгового центра (ТЦ) «Крылатский» на западе Москвы. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.

Собеседник отметил, что к месту обнаружения опасной находки вызвали саперов. Территорию рядом с ТЦ пришлось оцепить.

По данным агентства ТАСС, из здания на Осеннем бульваре были эвакуированы 100 человек.

Другие подробности происшествия сейчас выясняются.

До этого стало известно, что мужчина взорвал страйкбольную гранату на станции метро «Юго-Западная» в Москве. Пострадавших в результате происшествия не выявили. Хулигана задержали и повезли на допрос в полицию.

Еще раньше в Санкт-Петербурге подростка не пустили в метро с игрушечным пистолетом.