Росавиация: Аэропорты Пензы и Пскова ограничили полеты в целях безопасности

Полеты ограничили в двух российских аэропортах — Пензы и Пскова. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты. Меры приняты с 03.41 по московскому времени, они «необходимы для обеспечения безопасности полетов», подчеркнул представитель ведомства.

Ранее ГУ МЧС по Пензенской области объявило о введении в регионе плана «Ковер». До этого в области ограничивали интернет на фоне опасности атаки БПЛА.