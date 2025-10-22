Путешествия
Полеты ограничили в двух российских аэропортах

Росавиация: Аэропорты Пензы и Пскова ограничили полеты в целях безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Полеты ограничили в двух российских аэропортах — Пензы и Пскова. Об этом сообщил представитель Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолеты. Меры приняты с 03.41 по московскому времени, они «необходимы для обеспечения безопасности полетов», подчеркнул представитель ведомства.

Ранее ГУ МЧС по Пензенской области объявило о введении в регионе плана «Ковер». До этого в области ограничивали интернет на фоне опасности атаки БПЛА.

