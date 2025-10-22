План «Ковер» ввели в российском регионе

ГУ МЧС: План «Ковер» ввели в Пензенской области

План «Ковер» ввели в Пензенской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

До этого в области ограничивали интернет на фоне опасности атаки БПЛА.

В ночь на 16 октября план «Ковер» вводили над некоторыми районами Пензенской области. Ранее сообщалось, что этот российский регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины.

15 октября жителей Челябинска оповестили о беспилотной опасности. В министерстве общественной безопасности региона уточнили, что существует угроза падения БПЛА.