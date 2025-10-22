Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:10, 22 октября 2025Россия

План «Ковер» ввели в российском регионе

ГУ МЧС: План «Ковер» ввели в Пензенской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

План «Ковер» ввели в Пензенской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

До этого в области ограничивали интернет на фоне опасности атаки БПЛА.

В ночь на 16 октября план «Ковер» вводили над некоторыми районами Пензенской области. Ранее сообщалось, что этот российский регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины.

15 октября жителей Челябинска оповестили о беспилотной опасности. В министерстве общественной безопасности региона уточнили, что существует угроза падения БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Полеты ограничили в двух российских аэропортах

    На Украине рассказали тысячах значимых для отражения атак России беспилотниках

    Россиянам назвали способы профилактики тромбоза во время перелетов

    Путешественница описала любимые блюда немцев фразой «в России гости такое есть не будут»

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    В США оценили влияние саммита в Будапеште на понимание Трампом причин СВО

    Поимка гигантской смертельно опасной змеи попала на видео

    В Венгрии заявили о попытках сорвать саммит России и США

    Аэропорт российского города ввел временные ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости