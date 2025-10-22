Порезавшего насмерть племянника российского экс-губернатора и его девушку приговорили

В Екатеринбурге суд дал 20 лет колонии рецидивисту, зарезавшему пару в квартире

В Екатеринбурге Свердловский областной суд приговорил жителя к 20 годам колонии строгого режима по делу о расправе над племянником бывшего губернатора Евгения Куйвашева и его возлюбленной. Об этом сообщает URA.RU.

Установлено, что ночью 21 ноября 2024 года мужчина пил спиртное с бывшей возлюбленной и ее новым партнером. Женщина стала вспоминать прошлые отношения и высказала фигуранту претензии за его грубость и избиения, после чего попросила нового партнера разобраться с бывшим. Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В результате фигурант избил оппонента, а потом взялся за нож.

После расправы он попытался уехать в другой регион, но был задержан на трассе. Ранее мужчина был судим за расправу, кражу и угон автомобиля.

