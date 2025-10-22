Россия
17:41, 22 октября 2025

Раскрыто отношение Пригожина к заключенным

Ветеран СВО Туленков: Основатель «Вагнера» Пригожин относился к зекам утилитарно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин относился к заключенным сугубо утилитарно и задействовал их на тех участках фронта, куда не стал бы отправлять других бойцов. Об этом заявил ветеран специальной военной операции (СВО), завербовавшийся в войска из колонии, писатель Даниил Туленков, его слова приводит Ura.ru.

По словам ветерана, служившего в батальоне «Шторм-Z», в его колонию приезжали представители ЧВК, но он не стал записываться в «Вагнер», так как не хотел сталкиваться с «безжалостной людоедской политикой по отношению к спецконтингенту». Туленков раскрыл, что отношение Пригожина к зекам было известно, и его опасения относительно «Вагнера» оправдались.

«Он (Евгений Пригожин) этого [отношения] и не скрывал никогда. То есть, [говорил:] будете всегда на острие, будете всегда в тех местах, куда нормальных людей не посылают», — рассказал Туленков.

Ранее бывший боец «Вагнера» с позывным Берсерк предупредил о 30-тысячной армии диверсантов на территории России. По мнению экс-вагнеровца, следует допустить, что из трех миллионов находящихся на территории России украинцев хотя бы один процент поддерживает Вооруженные силы Украины.

