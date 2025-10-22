Забота о себе
19:26, 22 октября 2025Забота о себе

Раскрыты несколько главных признаков инсульта

UfaTime.ru: Внезапное головокружение может указывать на инсульт
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sorapop Udomsri / Shutterstock / Fotodom  

Специалисты городской клинической больницы № 5 Уфы перечислили несколько главных признаков инсульта. Их медики раскрыли в беседе с UfaTime.ru.

Врачи рассказали, что одним из симптомов инсульта могут быть проблемы в речи, в частности, трудности с тем, чтобы произносить или понимать слова. Кроме того, при этом состоянии могут возникнуть внезапное головокружение и потеря равновесия, онемение или слабость в одной половине тела.

Специалисты добавили, что на инсульт также может указывать резкое ухудшение зрения, как правило, оно проявляется потемнением в глазах, двоением или размытием картинки. Еще один симптом — внезапная и очень сильная головная боль без видимой причины, уточнили медики.

Врачи напомнили, что в группе риска по развитию инсульта находятся люди старше 65 лет, люди с артериальной гипертензией, повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом, сахарным диабетом, ожирением, перенесенными заболеваниями сердца, а также курильщики.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал о том, как улучшить здоровье сердца. Он порекомендовал регулярно мониторить уровень сахара в крови.

