Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:04, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Решение Трампа по Tomahawk сочли правильным

The Hill: Трамп поступил правильно, отказав Зеленскому в поставках Tomahawk
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Department of Defense / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп поступил правильно, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в скорых поставках Tomahawk. Об этом заявило американское издание The Hill.

«Зеленский в пятницу был в Вашингтоне, но ушел с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался пообещать ему, что США будут снабжать Украину ракетами Tomahawk. И давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Мощное оружие, но не совсем современное» Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
«Мощное оружие, но не совсем современное»Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
11 октября 2025
«Я умею заканчивать войны» Как Трампу удалось примирить ХАМАС с Израилем и какое будущее ждет многострадальную Газу и палестинцев?
«Я умею заканчивать войны»Как Трампу удалось примирить ХАМАС с Израилем и какое будущее ждет многострадальную Газу и палестинцев?
14 октября 2025

Как счел автор статьи, Вашингтону не следует прибегать к крайним мерам, пока Белый дом не будет абсолютно уверен в том, что достичь мирного урегулирования конфликта на Украине нельзя. При этом возможные поставки Киеву Tomahawk несут риск того, что США будут еще больше втянуты в конфликт, отмечается в статье.

«Действительно ли мы хотим воевать с Россией за судьбу нации, которую мы не обязаны защищать? Конечно же, нет», — также заявил автор.

Трамп в ходе встречи в Белом доме сказал Зеленскому, что ему не стоит ожидать скорых поставок крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили американские чиновники.

Перед этим президент США рассказал, что запрос Киева о возможности передачи Tomahawk все еще рассматривается. По словам Трампа, он не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос все еще изучается.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и малолетки стали проблемой для российских надзирателей

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости