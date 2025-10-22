Решение Трампа по Tomahawk сочли правильным

The Hill: Трамп поступил правильно, отказав Зеленскому в поставках Tomahawk

Президент США Дональд Трамп поступил правильно, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в скорых поставках Tomahawk. Об этом заявило американское издание The Hill.

«Зеленский в пятницу был в Вашингтоне, но ушел с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался пообещать ему, что США будут снабжать Украину ракетами Tomahawk. И давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно», — говорится в материале.

Как счел автор статьи, Вашингтону не следует прибегать к крайним мерам, пока Белый дом не будет абсолютно уверен в том, что достичь мирного урегулирования конфликта на Украине нельзя. При этом возможные поставки Киеву Tomahawk несут риск того, что США будут еще больше втянуты в конфликт, отмечается в статье.

«Действительно ли мы хотим воевать с Россией за судьбу нации, которую мы не обязаны защищать? Конечно же, нет», — также заявил автор.

Трамп в ходе встречи в Белом доме сказал Зеленскому, что ему не стоит ожидать скорых поставок крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщили американские чиновники.

Перед этим президент США рассказал, что запрос Киева о возможности передачи Tomahawk все еще рассматривается. По словам Трампа, он не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос все еще изучается.