Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

РИА Новости: Экспорт российских удобрений в Китай вырос в 1,6 раза в сентябре

По итогам сентября 2025 года суммарные объемы поставок российских удобрений в Китай увеличились в 1,6 раза в сравнении с августовским показателем и достиг месячного максимума с начала 2024-го. О резком наращивании экспорта этого вида продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

За отчетный период отечественные поставщики отправили в Китай удобрений на общую сумму в 178,7 миллиона долларов. Предыдущий максимум был зафиксирован в январе прошлого года. Тогда экспорт оценивался в 182,3 миллиона долларов. Сентябрьский результат не дотянул до этой планки 3,6 миллиона.

Подобная динамика позволила России сохранить за собой статус крупнейшего поставщика этого вида продукции на китайский рынок. На ее долю в начале осени пришлось более трети всего импорта удобрений КНР. На второй строчке оказался Лаос (21 процент), а топ-3 замкнула Канада (14 процентов).

Россия начала активно диверсифицировать географию поставок удобрений после повышения импортных пошлин властями Евросоюза (ЕС). До этого европейский рынок считался для отечественных экспортеров главным направлением. С июля руководство региона ввело в дополнение к действующей пошлине в размере 6,5 процента специальный тариф в 40 и 45 евро за тонну для азотных и смешанных удобрений из России. К 2028 года ЕС запланировал повышение ставок вплоть до 315 и 430 евро за тонну. На этом фоне глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев спрогнозировал рекордный вывоз отечественной продукции в Индию и Китай. Совокупный экспорт в эти страны в этом году, по его оценке, может достичь около 10 миллионов тонн.