Россия увеличит сумму кредитов другим странам

«Известия»: Россия предоставит кредиты другим странам на 1,8 триллиона рублей

Российские финансовые и экспортные кредиты другим странам в 2026-2028 годы составят 1,8 триллиона рублей, или 18,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на материалы к новому проекту бюджета.

По сравнению с предыдущим финансовым планов рост составит 14 процентов в рублях и 19 процентов — в долларах. Как пояснил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, ключевая цель межгосударственных кредитов — поддержка национального экспорта и закрепление позиций российских компаний за рубежом.

Как правило, эти деньги тратят на строительство крупных инфраструктурных и энергетических объектов: АЭС, гидро- и тепловых станций, газопроводов, транспортных узлов. В основном кредиты направляются стратегическим партнерам России из стран Евразийского экономического союза. Кроме того, в этом списке некоторые государства Азии, Африки и Латинской Америки.

В 2019 году Россия предоставила Киргизии 30 миллионов долларов в качестве безвозмездной финансовой помощи, которые пойдут на поддержку государственного бюджета.