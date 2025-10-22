Экономика
10:05, 22 октября 2025Экономика

Россиянам назвали сроки появления очень выгодных вкладов

Аналитик Ермилова: Новогодние предложения по вкладам появятся ближе к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Moon Safari / Shutterstock / Fotodom

Выгодные новогодние предложения по вкладам на российском финансовом рынке могут появиться ближе к концу года. Такой прогноз дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Ее слова приводит РИА Новости.

Многое будет зависеть от уровня инфляции и ключевой ставки Центробанка (ЦБ), конкуренции в банковском секторе, активности вкладчиков. Если спрос на депозиты на внутреннем рынке будет снижаться, пояснила аналитик, финансовые организации, скорее всего, начнут заманивать клиентов очень выгодными условиями по вкладам.

Уже сейчас на внутреннем рынке есть предложения с максимальной ставкой в 21 процент, которая на 4 процентных пункта (п.п.) выше нынешней ключевой ставки. В дальнейшем банки могут предложить еще более выгодные условия по краткосрочным депозитам, включая трехмесячные вклады. Эти предложения будут отличаться повышенными ставками и дополнительными бонусами, резюмировала Ермилова.

Ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин спрогнозировал сохранение относительно высокой доходности по вкладам в России в среднесрочной перспективе. Согласно его ожиданиям, подобного рода банковские продукты еще долго будут оставаться выгодными для клиентов — до тех пор, пока ключевая ставка не станет однозначной. До этого еще далеко, констатировал зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его оценке, в следующем году ставка регулятора не опустится ниже 10 процентов годовых.

