Экономика
02:05, 22 октября 2025Экономика

Россиянин обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее миллионы рублей

Житель Подмосковья обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее 5,5 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россиянин обманул 81-летнюю женщину с жильем и похитил у нее несколько миллионов рублей. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по КБР.

Речь идет о 41-летнем жителе Подмосковья, ранее работавшим в сфере недвижимости. В апреле прошлого года пенсионерка рассказала, что знакомый ее сына предложил помочь с продажей квартиры в Нальчике стоимостью 5,5 миллиона рублей и взамен пообещал купить женщине земельный участок с домом в одном из жилых комплексов Железноводска. После того как россиянка оформила доверенность на мужчину, тот продал квартиру, однако приобретать участок не стал. Летом 2025 года сын потерпевшей проверил адрес, который назвал ему знакомый, и обнаружил, что жилого комплекса там нет. Вскоре пенсионерка отозвала доверенность и пыталась связаться с мошенником, но он перестал выходить на связь.

Сотрудникам уголовного розыска МВД Нальчика удалось найти подозреваемого в Москве и задержали его. Злоумышленник признался, что потратил деньги по собственному усмотрению и изначально не собирался выполнить обещание. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере) возбуждено уголовное дело. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что пожилая жительница столицы выставила себя невменяемой и отсудила квартиру, проданную в 2019 году.

