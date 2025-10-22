Силовые структуры
Россиянин помочился на памятник героям Великой Отечественной войны

В Новомосковске будут судить мужчину за осквернение воинского мемориал
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Тульской области 30-летний местный житель осквернил мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, 25 августа пьяный мужчина справил нужду на противотанковую пушку в комплексе «Парк Памяти и Славы города Новомосковска».

Дело по пункту б части 243.4 («Осквернение расположенных на территории Российской Федерации мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны») УК РФ уже передано в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает вандалов, разгромивших могилы участников специальной военной операции во Владимирской области.

