Россиянин жестоко расправился с молодой девушкой в мелиоративном канале

Под Брянском арестован 36-летний местный житель, расправившийся с молодой знакомой в мелиоративном канале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он заключен под стражу на два месяца.

По данным ГТРК, фигурант совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Все произошло 19 октября в поселке Локоть. Там обвиняемый толкнул пострадавшую в наполненный водой канал, схватил за ворот куртки и стал удерживать ее под водой.

