Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

Жителя Липецкой области оштрафовали за мат во время ссоры с женой

Жительница Липецкой области добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа. Россиянина оштрафовали, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным RT, россиянка написала заявление на супруга за угрозы расправой, но в суде они помирились, и мужчина полностью признал вину.

За оскорбление жены мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Суд обосновал решение тем, что в соответствии с Конституцией достоинство личности охраняется государством, а оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения и не допускаются.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что пенсионеров, сидящих у подъезда и обсуждающих проходящих мимо людей, можно наказать. По его словам, их действия подпадают под закон об унижении чести и достоинства.