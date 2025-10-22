Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:54, 22 октября 2025Россия

Россиянка добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа

Жителя Липецкой области оштрафовали за мат во время ссоры с женой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Жительница Липецкой области добилась в суде наказания для обматерившего ее во время семейной ссоры мужа. Россиянина оштрафовали, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным RT, россиянка написала заявление на супруга за угрозы расправой, но в суде они помирились, и мужчина полностью признал вину.

За оскорбление жены мужчине назначили штраф в размере трех тысяч рублей. Суд обосновал решение тем, что в соответствии с Конституцией достоинство личности охраняется государством, а оскорбительные выражения являются злоупотреблением правом на свободу слова и выражения мнения и не допускаются.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что пенсионеров, сидящих у подъезда и обсуждающих проходящих мимо людей, можно наказать. По его словам, их действия подпадают под закон об унижении чести и достоинства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины. Цели атаковали «Геранями» и «Кинжалами»

    Звезда реалити-шоу раскрыл многомиллионные заработки

    Пенсионеры и малолетки стали проблемой для российских надзирателей

    Раскрыты даты проведения в России масштабного музыкального фестиваля

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    У россиян появится быстрый доступ к играм из Азии

    Россиян предупредили о возросших угрозах со стороны Украины

    В Венгрии высмеяли отказ Польши гарантировать пролет борта Путина

    В Минобороны назвали отличие резервистов от контрактников

    На Солнце произошел очень крупный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости